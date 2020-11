Vanavond speelt Knack Roeselare bij Tectum Achel zijn eerste volleybalmatch op verplaatsing in dit seizoen. Je kan de match live volgen via livestream.

De Limburgse ploeg Achel heeft de eerste drie wedstrijden van dit seizoen nog niet kunnen winnen. Ze zullen het de West-Vlaamse bezoekers ongetwijfeld niet makkelijk maken. Benieuwd of leider Knack Roeselare zijn winreeks in het nieuwe seizoen kan verlengen...

Omwille van de coronamaatregelen is er geen publiek toegelaten om de match in de sporthal in Achel te volgen. Maar je hoeft niets van de match te missen. Je kan de hele wedstrijd via deze livestream vanavond live volgen vanaf 20u30.