Mark Cavendish is de blikvanger, hij rijdt vrijdag in Zwevezele trouwens z'n laatste koers in het shirt van Quick.Step-Alpha Vinyl. Waar de Brit naartoe gaat, is nog niet duidelijk.

Maar dinsdag dus nog in Vichte. Je kan het hier vanaf 16 uur volgen via onze website. De aankomst wordt verwacht rond 18 uur.