'Volgend jaar weer Brugse derby'

Verriest gelooft volop in de promotie. 'Ofwel krijgen we volgend seizoen een mooie derby in Brugge, ofwel een mooie derby in Antwerpen. Maar we gaan het in Brugge houden.' Vanzelfsprekend moet de Vereniging dan in twee wedstrijden voorbij Beerschot-Wilrijk. Wat een contrast is het met een jaar geleden, toen Cercle nog op de rand stond van amateurvoetbal. Maar na de overname door Monaco is er dus veel veranderd. Beerschot won de eerste periode, Cercle de tweede, maar beide ploegen lieten in het slot van de competitie toch ook heel wat punten liggen.