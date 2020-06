Volley Knack Roeselare hervat groepstraining

Indoor sportactiviteiten kunnen opnieuw, sinds gisteren. Knack Roeselare liet er dan ook geen gras over groeien.

De bekerhouder hervat de groepstrainingen, tot grote tevredenheid van de spelers. Volleybal is een erg technische ploegsport. Drie maanden stil liggen door corona, dat was geen pretje. Douchen en zo zit er niet in. Maar dat zal de Knackspelers worst wezen.

Knack Roeselare won wel de beker, maar de titelstrijd werd abrupt afgebroken. Voor het nieuwe seizoen, dat op 26 september start, is de ambitie bij Roeselare dezelfde. De ploeg lijkt wel versterkt. Stijn D’Hulst kwam erbij, Tuerlinckx en Coolman onder meer bleven.