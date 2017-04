Volley: Lendelede grote overwinnaar Beker van West-Vlaanderen

Paasmaandag is traditioneel ook een hoogdag voor het West-Vlaamse volleybal, dan worden namelijk de finales van de Beker van West-Vlaanderen gespeeld. Dit jaar toonde Lendelede zich absolute top in onze provincie. Zowel hun heren als damesteam streden voor de titel. Bij de heren was Zedelgem de tegenstander, bij de dames Hermes Oostende B.

De mannen van Lendelede zijn gekomen voor de West-Vlaamse beker en tonen weinig compassie met het lager geklasseerd Zedelgem. Zedelgem speelt in de competitie twee klassen lager en geeft niet op. In begin van set twee lopen ze 4-0 uit. Zedelgem vecht voor elk punt, maar tevergeefs. Lendelede pakt de derde set met 20-25 en pronkt met de West-Vlaamse beker voor het vierde jaar op rij.

Bij de dames speelt Hermes Oostende B speelt één klasse lager dan Lendelede. Het niveauverschil is meteen duidelijk. Door kleine foutjes aan de kant van Oostende wordt het nooit even spannend in set drie als in de tweede set. Lendelede komt nooit meer in de problemen en maakt het af met duidelijke 12-25 cijfers.