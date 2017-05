Volley Menen: Julien Lemay naar Tourcoing

De libero werd de afgelopen weken het hof gemaakt door Tourcoing en uiteindelijk bereikten beide clubs een akkoord om Lemay voor 1 jaar uit te lenen, met een clausule voor een bijkomende jaar.

Voor Lemay wordt het een unieke kans om in de herfst van zijn carrière nog eens te proeven van het hoogste niveau in zijn thuisland. Tourcoing, met oude bekenden Tim Smit en Igor Juricic, promoveerde immers naar de Ligue A. Met het vertrek van Lemay verliest Menen een pak ervaring in het achterveld. De zoektocht naar een waardige vervanger is dan ook inmiddels volop bezig.