Volley Menen pakt scalp van Knack Roeselare

De burenstrijd tussen Menen en Roeselare levert altijd heel wat sfeer op in de Vaubansporthal en dat was dit keer niet anders. Menen pakte in een uitverkochte sporthal set 1 met 25-18. In een spannende tweede set trok een door blessures hertekend Roeselare aan het langste eind: 26-28. De thuisploeg haalde daarna vlot set 3 binnen met 25-15. En Menen zou ook de volle buit pakken, want de vierde set eindigde in 27-25. Voor landskampioen en bekerwinnaar Roeselare is het de tweede nederlaag op een rij, na de zure 0-3 tegen Maaseik. Roeselare (7 matchen gespeeld) is nu tweede in de stand, met evenveel punten als leider Aalst. Menen (6 matchen gespeeld) is derde.