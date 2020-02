Volley: Roeselare verslaat Friedrichshafen

De wedstrijd was cruciaal om de tweede plaats in de groep, achter het ongenaakbare Kedzierzyn-Kozle. Alleen de beste drie tweedes van de vijf groepen gaan echter door naar de kwartfinales. Om daar bij te zijn, zal Roeselare volgende week woensdag op de slotspeeldag ook nog moeten winnen van het Servische Novi Sad, dat nog toe zijn vijf wedstrijden verloor. In eigen zaal kwam Novi Sad tegen Roeselare wel dicht bij een overwinning (21-25, 20-25, 25-22, 25-22, 12-15). Ook als Roeselare zijn laatste wedstrijd wint, is het nog afhankelijk van de resultaten in de andere groepen.