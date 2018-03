VOLLEYBAL: Lendelede wint burenduel tegen Marke-Webis

Begin deze week raakte bekend dat Jan van Huffel, de coach van Marke-Webis, volgend seizoen naar Gent trekt in Liga A. Hij wordt vervangen door Kris Tanghe. Van Huffel heeft nog vijf matchen bij Marke-webis en een daarvan was dit burenduel tegen Black and White Company Lendelede. Een match die onder de supporters erg leeft.

De Green Army ziet haar Marke Webis de eerste set meteen nipt winnen: 24-26. Maar in de tweede set slaat Lendelede terug. Onder impuls van een sterke Joppe Paulides komen de Lendeledenaars in de tweede set langszij: 25-23 en 1-1. Ook in set drie blijkt Lendelede een maatje te groot voor de bezoekers: 25-19. Marke-Webis moet de volgende set winnen, als ze nog punten willen pakken. Dat lukt de ploeg van Van Huffel echter niet. Lendelede wint de vierde set met 25-23 en springt zo over Mendo Booischot en Marke-Webis naar de vierde plaats in het klassement.