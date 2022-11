Volleybal: Marke rukt op naar vierde stek

In eerste nationale van het volleybal ontving Rembert Torhout gisterenavond Marke - Webis Wevelgem. Marke staat op een zesde plek in het klassement en kon op gelijke hoogte komen met Rembert, dat vierde staat.

aar beide teams in het begin van de wedstrijd nog aan elkaar gewaagd leken te zijn, toonde Marke zich al snel de betere. Torhout bezweek onder de opslagdruk van de bezoekers en verloor de eerste set met 22-25. De tweede set leek een heruitgave van de eerste te zijn. De pogingen van de thuisploeg om aan te klampen haalden niets uit. Marke pakte ook simpel set twee met 14-25. In set drie probeerde Torhout het Marke lastig te maken, maar tevergeefs. De bezoekers vochten terug en haalden ook de laatste set binnen. De wedstrijd eindigt zo op 0-3 in het voordeel van de bezoekers uit Marke.