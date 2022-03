Roeselare maakte in de kwalificatieronde korte metten met Borgworm. Het had de heenwedstrijd al met 0-3 gewonnen en op eigen terrein gunde de titelverdediger de tegenstander ook geen setwinst: 25-18, 25-12, 25-12.

Menen had het in de heenwedstrijd nog knap lastig (2-3), maar nam in zijn terugwedstrijd met 3-0 (25-22, 25-20, 30-28) de maat van Achel.