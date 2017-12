Vooruitblik Club Brugge-Anderlecht

Club ontvangt in het eigen Jan Breydel aartsrivaal Anderlecht, en kan de titelverdediger een ferme oplawaai geven. Bij winst wordt het verschil tussen de twee topfavorieten dertien punten. Zelfs bij halvering voor play-off een, een serieuze kloof om te dichten. Maar Clubtrainer Ivan Leko gaat niet mee in de euforie, al vindt hij dat zijn ploeg het beste voetbal van het land speelt.

Met man en macht wordt intussen gewerkt om het doorzopen terrein speelbaar te houden. De toestand van de grasmat kan zondag een factor zijn. Zondag is het bijna dag op dag twee jaar geleden dat Club Brugge in competitieverband nog eens verloor in Jan Breydel. Op 20 december 2015 werd het 1-4 tegen Anderlecht. Als Club zondag wint van Anderlecht, groeit de kloof tot dertien punten. Maar de genadestoot wil Leko dat niet noemen.