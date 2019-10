Vooruitblik: Knack wil na twee jaar opnieuw de titel

Woensdag 16 oktober begint het nieuwe volleybalseizoen in de vernieuwde hoogste klasse. Wij blikten er al even op vooruit met Knack Roeselare, dat na twee jaar opnieuw op zoek gaat naar een nieuwe titel.

Heel wat vertrouwde gezichten tekenen opnieuw present op de training van Knack Roeselare. Toch zijn er ook enkele vaste waarden zoals Ruben van Hirtum of Stijn Dejonkheere die met volleybalpensioen gingen, verdwenen. Daarnaast zijn er ook heel wat nieuwe spelers op het parket te bewonderen.

Nieuwe spelers

Onder hen Dennis Deroey en de Griek Andreas Fragkos. Beide spelers kunnen mooie adelbrieven voorleggen en bulken van ervaring. Deroey kennen we nog van vorig seizoen, toen hij voor Lindemans Aalst uitkwam. Ook Fragkos is voor de spelers en supporters van Roeselare geen onbekende. Hij blonk vorig seizoen uit in wedstrijd van Frankfurt tegen Knack Roeselare in de Champions League.

Daarnaast mag de Roeselaarse volleybalploeg ook de Nederlander Stijn Van Schie (ex Gent) en de Canadees Daniel Jansen Van Doorn verwelkomen. Al is die laatste nog niet op training aanwezig: Samen met ploegmaat Brett Walsh zit hij nog op de World Cup in Japan.

Strijden op drie fronten

Knack Roeselare lijkt dus sterker geworden in de breedte, en dat zal ook nodig zijn, want zoals gewoonlijk mikt Roeselare op de titel, de beker en ook Europees wil het zo lang mogelijk meedraaien in de Champions League.