Voorzitter Cercle: “Never give up, dat is Miguel”

We spraken, voor een eerste reactie, met Vincent Goemaere, de voorzitter van Cercle. Hij is op dit moment in Amsterdam maar maakte even tijd voor ons. Bekijk de video hierboven.

Ondanks alle tegenslagen bleef Cercle Brugge Van Damme telkens opnieuw een nieuw contract geven. De zestiende minuut zal voor altijd de zijne blijven, zegt Goemaere, die, begrijpelijk, aangeslagen was.

“Het komt ongelofelijk hard binnen. De volledige Cercle-familie leefde met hem en zijn familie mee. Eigenlijk hoopten we stilletjes dat dit tot een goed einde kwam.”

“Hij heeft enorm gestreden om elke dag opnieuw positief in het leven te staan. Ik zie hem nog staan in onze fitnessruimte en dacht ongelofelijk dat jij dit doet.”

“Never give up, dat is Miguel, de 16de minuut blijft altijd voor Miguel. Ik ben enorm fier op hem, hij heeft ook zijn lotgenoten meegenomen in het verhaal. Het is een moeilijk moment.”

“Ik vond altijd dat we hem een nieuw contract moesten geven. Iedereen in de organisatie vond dat de normaalste zaak van de wereld. Ik ben fier op de vereniging dat we dat hebben kunnen doen, in de wereld van het voetbal is zoiets niet evident.“

“Ik hield contact, ik wilde zijn privacy niet verstoren. Ik wilde er voor hem zijn, ik zei dat hij enorm fier mocht zijn op zijn dochter.”

“De komende wedstrijd tegen Gent staat sowieso in het teken van Miguel, maar we willen er geen mediashow van maken. We gaan hem eren.”

Bekijk ook