Voorzitter Knack: "6 titels op rij zou klein mirakel zijn"

't Was de 5de titel op een rij voor Knack Roeselare, dat ook volgend seizoen wil scoren in het laatste seizoen van coach Emile Rousseaux. Maar nog eens de landstitel binnenhalen, wordt aartsmoeilijk volgens de voorzitter van Knack. "De competitie is sterker geworden, en dit seizoen was het al heel spannend, dus volgend jaar nog eens kampioen worden, dat zou een klein mirakel zijn." De Nolf heeft het in de uitgebreide reportage oa. nog over de opvolger van Rousseaux, Steven Vanmedegael en de zware taak die straks op zijn schouders rust.