Vossen redt Essevee, KVO rolt Onhaye op

Met een rake strafschop in de 89e minuut heeft Jelle Vossen Zulte Waregem naar de achtste finale van de Croky Cup gebracht. Essevee won zo met 1-2 bij RWDM. In die achtste finale wacht ook al KVO, na een 8-1 monsterscore tegen Onhaye.

Vossen op de valreep

Zulte Waregem kende een droomstart op bezoek bij RWDM (1B). Na amper 15 seconden scoorden de bezoekers al de 0-1, via Kutesa. Maar RWDM kwam nog voor de rust langszij. Nangis knalde een voorzet van op links mooi voorbij Bossut. Zulte Waregem bibberde en beefde in de tweede helft. Nzuzi kon de thuisploeg tot tweemaal toe niet op voorsprong brengen. Vossen bracht van op de stip de verlossing in minuut 89: 1-2. Essevee ging er vorig jaar in de zestiende finale al uit tegen Olympic Charleroi. Die afgang is de troepen van Dury nu bespaard gebleven. Een verslag van die wedstrijd krijg je morgen in ons nieuws te zien.

KVO vermorzelt Onhaye

Even leek de bekerpartij tussen KVO en het veel lager spelende Onhaye het etiket "spannend" te krijgen, toen de bezoekers al snel 0-1 voor kwamen. Maar KV Oostende besloot er een shottraining van te maken. Na 6 minuten stond de 1-1 al op het bord. Kvasina (3 goals), Atanga (2 stuks), Fortes, Ambrose en Ndicka zorgden voor 8-1. Net als vorig jaar staat KVO in de achtste finale van de beker. Toen was dat het eindpunt, tegen Cercle.