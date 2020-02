Vossen: speelt hij of speelt hij niet?

Stelt trainer Francky Dury van Essevee morgen Jelle Vossen op in de terugwedstrijd van de halve finales in de Beker van België tegen Club Brugge. En mag hij dat eigenlijk wel? Dury zegt niet ja, maar ook niet nee.

Jelle Vossen ruilde op 30 januari Club Brugge voor Zulte Waregem. In de verkoopsovereenkomst zou staan dat hij in de Beker niet mag spelen tegen Brugge, maar volgens bepaalde bronnen zou dat wel mogen, als Waregem gewoon meer betaalt.

Franky Dury spuit op de persconferentie van vandaag alvast mist: “Vossen zit misschien wel in de kern, ja. We spelen morgen tegen een heel goede ploeg, dat is zeker. Maar wij hebben ook erg goed gespeeld twee weken terug, wij hebben dit weekend ook 5 keer gescoord tegen Waasland-Beveren. Je zal wel zien.” (lees verder onder de foto)

Vossen zei vorige week voor onze camera "De beker? Dat zullen we woensdag wel zien."

Olivier Deschacht wil alvast schitteren: “Dit is mijn laatste kans op een bekerfinale. Ik wil er vol voor gaan. Dit is palmares, daar spreken ze nog over binnen 20 jaar. Dat is belangrijker dan PO1 halen. Maar we gaan de perfecte match moeten spelen tegen een quasi perfect Club Brugge.”

Het Regenboogstadion in Waregem is momenteel nog niet uitverkocht. 2.500 van de 12.500 zitjes zijn nog vrij.