Schaatsers Mathias Vosté en Sandrine Tas hebben zich geplaatst voor de Olympische Winterspelen in Peking, die begin februari van start gaan.

Tas maakt haar debuut, voor Vosté is het de tweede keer dat hij erbij is op de Winterspelen. Hij schaatst op de 1000m en de 1500m. Tas neemt deel aan de massastart, voor enkele andere afstanden is ze reserve. Stien Vanhoutte kon zich niet plaatsen voor Peking.