Vosté: "heb het niveau om hier te staan"

De naar Herenveen uitgeweken Bruggeling start morgen in Pyeongchang op de 1.500 meter. Daarna volgen nog de 500 en 1.000 meter. Vosté is sinds anderhalve week in Zuid-Korea. "De trainingen verlopen naar wens. Het gaat steeds beter, zowel technisch als qua snelheid zit het goed. De vorm is er, op het ijs voelen de benen goed, al moet je natuurlijk de wedstrijd afwachten", zegt hij daags voor zijn olympisch debuut.

Vosté neemt in Pyeongchang voor het eerst deel aan de Spelen. Over zijn verwachtingen blijft hij op de vlakte. "Daar kan ik geen uitspraken over doen. Ik weet het niet goed. Ik heb vooral getraind voor de 500 en 1.000 meter. Het is wel leuk dat ik er nog een extra afstand kan bijnemen. Dat is een goeie voorbereiding."

De snelschaatser was aanvankelijk niet gekwalificeerd voor de Spelen maar mocht dankzij een reallocatie alsnog zijn ticket voor Korea boeken. "Ik kreeg pas redelijk laat zekerheid maar op de 500 en 1.000 meter was ik wel eerste reserve. Ik was dus 'net niet' rechtstreeks geplaatst, wat jammer is. Maar ik heb het niveau om hier te staan. Op de laatste wedstrijden heb ik schaatsers geklopt die wel direct geplaatst waren."