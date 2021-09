Vrouwen en beloften rijden hun tijdrit op WK

Jenno Berckmoes en Florian Vermeersch verdedigen tussen Knokke-Heist en Brugge (30,3 kilometer) de Belgische kleuren bij de beloften. De 22-jarige Vermeersch, die rijdt voor Lotto Soudal, heeft al wat WorldTour-koersen op de teller en wil die ervaring aanspreken in de tijdrit.

Julie Van De Velde

De vrouwen leggen vanmiddag de 30,3 kilometer af tussen Knokke-Heist en Brugge, met onderweg amper 54 hoogtemeters. In afwezigheid van titelverdedigster Anna van der Breggen wacht een strijd tussen de Zwitserse Europese kampioene Marlen Reusser en de Nederlandse Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk. Van Belgische zijde zou een top 15 al heel knap zijn, maar ongetwijfeld wordt het heel moeilijk voor Sara Van de Vel (negende op het jongste EK) en streekgenote Julie Van De Velde uit Aartrijke om dat te realiseren. Van De Velde popelt alvast om aan de tijdrit te beginnen. "Dat ik in mijn streek het WK kan rijden is heel speciaal", klonk het. "Het gaat me zeker de nodige adrenaline bezorgen. Ik ga gewoon het beste van mezelf geven en we zien wel waar we uitkomen. De laatste weken voel ik weer op training dat ik beter op de fiets zit."