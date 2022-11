De organisatie van wielerklassieker Dwars door Vlaanderen heeft een nieuwe voorzitter: Pavel Desmet. Hij wil dat de vrouwenwedstrijd van Dwars door Vlaanderen net als de mannen zo snel mogelijk het Worldtourstatuut krijgt, dat is de hoogste categorie.

Dwars door Vlaanderen had gehoopt dat ook de vrouwenwedstrijd dit jaar al het Worldtourstatuut zou krijgen, maar daar is het nog even op wachten. Het startuur wordt al verlaat om de wedstrijd wat meer exposure te geven. Zo komen de vrouwen aan na de mannen.

Nieuw in het parcours zijn de Volkegemberg, en de lokale ronde met de kasseien van de Herlegemstraat uit het BK van 2021. Vorig jaar won Mathieu van der Poel voor Tiesj Benoot, en Chiara Consonni voor Julie Dewilde.