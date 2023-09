Vyvey/Van Zandweghe blijven in de running voor Olympische Spelen

De drie andere Belgische boten die in actie kwamen, stootten niet door naar de halve eindstrijd.

Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe eindigden dankzij een sterke eindsprint als derde in hun reeks. Ze doen met de achtste tijd een gooi naar de A-finale. De Belgen moeten in de top zeven eindigen (een plaats in de A-finale of de B-finale winnen) om zich te kwalificeren voor de Spelen.

Marlon Colpaert werd in zijn kwartfinale van de lichte skiff vierde. Hij moest top drie halen voor de halve finales. In de open categorie eindigde Tim Brys eveneens vierde in zijn reeks. Ook hij moest bij de eerste drie eindigen om de halve finales te bereiken en uitzicht te behouden op de top negen, die vereist is voor Parijs.

Brys zet het toernooi verder met de strijd om plaatsen 13 tot 24, net zoals Colpaert en de dubbeltwee Aaron Andries en Tristan Vandenbussche. Zij finishten zesde en laatste in hun kwartfinale. Voor hen was top 11 nodig. De roeiers krijgen later nog twee kansen om een olympisch ticket af te dwingen, in april volgend jaar in het Hongaarse Szeged en een maand later in het Zwitserse Luzern.