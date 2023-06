"Waar is dat feestje?" Mega-ontvangst voor Belgian Cats

Als echte heldinnen zijn de Belgian Cats maandagavond ontvangen op de luchthaven van Zaventem. Emma Meesseman en co (de MVP met de beker in de handen) hebben duidelijk veel teweeg gebracht in België.

Het EK-goud van de Cats heeft even alle andere sporten naar de achtergrond verdrongen. Dat besef komt ook zo binnen bij de Belgian Cats, na hun thuiskomst in Zaventem. Ze werden er opgewacht door een hele horde fans. Eén miljoen mensen hadden gisteren dan ook live hun wedstrijd gezien in Slovenië, waar ze Spanje klopten in de finale. "Waar is dat feestje, hier is dat feestje", klonk het bij de supporters in de aankomsthal.

Morgen hulde op de Brusselse Grote Markt

Met Emma Meeseman, Julie Vanloo en Kyara Linskens is meer dan de helft van de "Starting five" West-Vlaams. Ook zij lieten zich de vele knuffels en gelukwensen welgevallen. Morgen wacht hen nog een schitterend moment. Misschien wel één van de mooiste zaken die voor een sportploeg in België kunnen gebeuren: de hulde op de Brusselse Grote Markt, om half zeven.