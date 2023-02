Waar en wanneer passeert De Ronde in West-Vlaanderen? Bekijk het hier

Op zondag 2 april gaat de Ronde van Vlaanderen voor het eerst sinds 2016 weer van start in Brugge. Via Dorpen van de Ronde Beernem, Aalter, Izegem en Zulte trekt het peloton richting de Vlaamse Ardennen voor de gekende finale met een hoofdrol voor het duo Oude Kwaremont - Paterberg.

De komende vijf jaar start Vlaanderens Mooiste, bij de mannen, drie keer vanuit Brugge. Na 6 edities vanuit Antwerpen, zullen renners en fans weer even moeten wennen op 2 april. Dan is de aanloop richting de Vlaamse Ardennen namelijk weer anders dan iedereen de voorbije jaren gewoon was.

"Het epicentrum van de start zal zoals in het verleden de combinatie Grote Markt en ’t Zand zijn", zegt Nicolas Denys, Head of Road van Flanders Classics. "Hartje Brugge zal meer dan 100% koers ademen. Zowel Stad Brugge als wij kijken er naar uit om de komende 5 edities voor 3 keer vanuit Brugge te vertrekken."

Na de start op de Grote Markt trekt het peloton tijdens de geneutraliseerde zone door Brugge. "Dat zal ongetwijfeld mooie beelden opleveren. De officiële start wordt na iets meer dan 8 km op grondgebied Beernem gegeven. Zo doen we meteen het eerste Dorp van de Ronde aan." Vanuit Beernem begint het peloton aan een tocht van 273,4 km en wacht eerst een passage in Aalter, eveneens Dorp van de Ronde. Daarna gaat het richting Izegem, waar in juni het BK op de weg gereden zal worden. Het vierde en laatste Dorp van de Ronde is Zulte, waarna de Ronde een hele tijd op Oost-Vlaams grondgebied blijft voor de 19 hellingen en 6 kasseistroken in de Vlaamse Ardennen.

De Huisepontweg is na bijna 110 km koers de eerste kasseistrook van de dag, gevolgd door de Korte Ast. Daarna trekt het peloton voor de eerste van in totaal 3 keer naar de Oude Kwaremont. Aan de finale verandert er niets. Na de tweede keer Oude Kwaremont gevolgd door de eerste beklimming van de Paterberg, opent de Koppenberg de finale met nog zo’n 45 km te gaan. Via de Mariaborrestraat en Steenbeekdries gaat het naar de Taaienberg en Kruisberg/Hotond. Daarna volgt het ultieme slotakkoord met de derde passage op de Oude Kwaremont en tweede keer Paterberg.

(lees verder onder de foto)

Vrouwen opnieuw naar de Koppenberg

Ook feest bij de vrouwen, want op 2 april is het tijd voor een jubileumeditie. Dan blaast de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen namelijk haar 20ste kaarsje uit. Naar goede gewoonte is Oudenaarde het epicentrum van de vrouwenwedstrijd, met zowel start als aankomst. Na de ploegenvoorstelling onder grote belangstelling op de Markt beginnen de vrouwen om 13.30u aan hun feesteditie op de Markt in Oudenaarde. De winnares kennen we na 158 km, met onderweg 13 hellingen en 5 kasseistroken. Bij de vrouwen opent de Tiegemberg de kassei- en hellingenzone. Via de Huisepontweg en Korte Ast trekken de vrouwen richting een pakketje met onder andere Molenberg, Berendries en Valkenberg, die ook bij de mannen op het menu staan. Net als vorig jaar opent de Koppenberg ook de finale voor Lotte Kopecky en co. Via Mariaborrestraat, Steenbeekdries, Taaienberg en Kruisberg/Hotond gaat het in een finale identiek aan die van de mannen richting het absolute hoogtepunt op het duo Oude Kwaremont - Paterberg. Daarna wachten 13 slotkilometers richting Oudenaarde voor de finish van een jubileumeditie.