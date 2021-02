Waasland-Beveren en Oostende riskeren zware boete: "Veld moest speelklaar zijn"

De wedstrijd op de Freethiel tegen Eupen werd zaterdagnamiddag afgelast, omdat het Wase veld niet ijsvrij was geraakt. De scheidsrechter oordeelde dat de veiligheid van de spelers in gevaar was en besliste de partij niet op gang te fluiten. Hetzelfde gebeurde aan de kust, waar KV Oostende - KRC Genk geannuleerd werd wegens een onbespeelbaar veld. De terreinen waren zo hard geworden dat het risico op letsels te groot was bij valpartijen. Ook het duel tussen Charleroi en Club Brugge kan om dezelfde reden niet doorgaan.

Bij de Pro League zitten ze verveeld met de situatie. Door de krapte op de kalender kon uitstel om deze reden best vermeden worden. "De bekerwedstrijd tussen Union en RSC Anderlecht kon in perfecte omstandigheden doorgaan. Union heeft daar de nodige inspanningen voor geleverd", zegt Stijn Van Bever. "Als blijkt dat het veld niet voldoende beschermd of onderhouden is, voorziet het intern reglement van de Pro League dat de clubs daarvoor gestraft kunnen worden. Het veld moet altijd speelklaar zijn."

Boetes tot 100.000 euro

De boetes bedragen 50.000 euro en lopen bij recidive op tot 100.000 euro. Of Waasland-Beveren en KVO dat bedrag moeten ophoesten, zal afhangen van het verslag van de scheidsrechters die beslisten de matchen in het Waasland en in Oostende te annuleren.

De uitgestelde wedstrijden worden komende week nog ingehaald. Woensdag in de vooravond om 17u wordt er afgetrapt voor Waasland-Beveren tegen Eupen, om 19u is het de beurt aan KV Oostende - Racing Genk.

