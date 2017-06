Waasland-Beveren neemt Jur Schrijvers over van Club

Schrijvers speelde in zijn jeugd voor Essen, Hoogstraten en Germinal Beerschot en verhuisde in 2013 naar Club Brugge. Bij blauw-zwart was hij vorig seizoen onder meer goed voor zes duels in de UEFA Youth League. Hij speelde van de U15 tot de U19 ook bij de nationale jeugdploegen.

"Schrijvers past opnieuw perfect binnen de visie van de club", legt Waasland-Beveren uit. "Hij is jong, Belgisch en talentvol. Dat zijn de drie sleutelwoorden binnen de sportieve visie van de club".

Bij WB vindt Schrijvers kersvers coach Philippe Clement terug. Die was zelf sinds 2011 bij Club actief in de trainersstaf - eerst als beloftentrainer en dan als assistent - en verliet de West-Vlamingen enkele weken geleden. Voor Clement wordt Waasland-Beveren zijn eerste uitdaging als hoofdcoach.