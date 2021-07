Wallays en Allegaert krijgen contractverlenging bij Cofidis

Dat maakte het Franse WorldTour-team bekend. De 32-jarige Wallays rijdt pas sinds dit seizoen voor Cofidis, voor de 26-jarige Allegaert is het zijn tweede seizoen in Franse loondienst. Wallays rijdt momenteel voor Cofidis zijn eerste Tour de France. De West-Vlaming verdedigde eerder de kleuren van Topsport Vlaanderen en Lotto Soudal en vulde zijn erelijst al met Dwars door Vlaanderen (2015), Parijs-Tours (2014 en 2019) en een rit in de Ronde van Spanje (2018). Bij Cofidis werkte hij in het voorjaar vooral in dienst van kopman Christophe Laporte.

Allegaert telt één profoverwinning, de Eurométropole Tour in 2019. Ook hij kwam eerder uit voor Topsport Vlaanderen, is West-Vlaming en kan goed uit de voeten in de klassiekers. Allegaert werd dit jaar nog tweede in de Tro Bro Léon.