Wallays en co trainen in West-Vlaamse Polders

Vanuit het rennershotel in Brugge staat er een tocht van zowat drie uur op het programma. Brian van Goethem neemt zijn teamgenoten zoals Philippe Gilbert en John Degenkolb op sleeptouw. Dit is het alternatief bij Lotto Soudal nadat de individuele tijdrit van de BinckBank Tour, die vandaag op het programma stond in Vlissingen. Maar die is afgelast door de verstrengde coronamaatregelen in Nederland.

"Met onze bubbel gaan we in de buurt van Brugge een groepstraining maken van drie uur. Brian van Goethem zal ons zevental met Philippe Gilbert, John Degenkolb, Nikolas Maes, Gerben Thijssen, Florian Vermeersch en Jelle Wallays op sleeptouw nemen in de Polders in de buurt van de Nederlandse grens. Ook laatstgenoemde kent de streek hier best goed. Het is niet de bedoeling dat we de bende hier gaan afbeulen want er is morgen opnieuw koers. Maar even wat spanning op de benen zetten kan geen kwaad. En het weer laat dit voorlopig wel toe", stelt Wauters.

Geen nieuw contract

Gisteren raakte trouwens bekend dat Jelle Wallays geen nieuw contract krijgt bij Lotto Soudal: de ploeg wil vernieuwen en verlengt vijf contracten niet.