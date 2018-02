Wallays en Keukeleire verkennen Omloop Het Nieuwsblad

Dit weekend komt een einde aan de lange wielerwinter in ons land. Dan begint met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne het Vlaamse wielervoorjaar. Zaterdag is er eerst de vernieuwde Omloop, met de oude finale van de Ronde van Vlaanderen. Het peloton doet ondermeer de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg aan om daarna in Meerbeke te finishen. Het Lotto-Soudalduo Jens Keukeleire-Jelle Wallays ging vandaag nog eens die mythische finale verkennen.

Ijskoud openingsweekend

De polaire vortex zal voor een ijskoud openingsweekend zorgen, en dat is toch altijd even aanpassen voor de jongens die in het warme zuiden konden proefdraaien. Voor Lotto-Soudal liep dat proefdraaien trouwens uitstekend, met o.a. een sterke Tim Wellens in de Ruta del Sol. Maar ook Jelle Wallays mocht in Argentinië al eens juichen, onverwacht na zijn zware val in de Vuelta.

Jens Keukeleire ruilde Orica-Scott voor Lotto-Soudal en heeft daar nog geen seconde spijt van gehad. Lotto-Soudal is in de breedte sterker geworden en wil opnieuw scoren in het voorjaar.

Amper groepsverkenningen

Heel weinig groepsverkenningen voor het openingsweekend. Zowel BMC als Quick-Step Floors vonden dat niet nodig. Van Avermaet en het duo Lampaert-Devenyns ging wel nog apart verkennen, net als Iljo Keisse.