Wallays wint Parijs-Tours na pechseizoen

Wallays rondde een solo van 50 kilometer succesvol af. Het is voor de renner van Lotto Soudal zijn tweede zege in de Franse najaarsklassieker. Eerder triomfeerde hij al eens in 2014. Ook bij de beloften was de Stadenaar al eens de beste in de Franse klassieker.

Pechseizoen

'Speedy Wally' kan zo toch nog een mooi einde breien aan een seizoen dat voor de rest in het teken stond van pech en ellende. Vroeg in het seizoen viel Wallaeys met een hersenschudding tot gevolg in de ronde van San Juan in Argentinië. Toen hij het seizoen hervatte, in de Vierdaagse van Duinkerke, was hij opnieuw betrokken in een valpartij. Deze zomer maakte Wallays dan weer deel uit van de Lottoploeg die geconfronteerd werd met het dodelijk ongeval van ploegmaat Bjorg Lambrecht