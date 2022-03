Vorige week kwam het Belgisch team acrogymmers met tien medailles thuis van het wereldkampioenschap in Azerbeidzjan, waarvan 7 keer goud. Wannes Vlaeminck uit Menen maakt deel uit van de succesvolle Belgische ploeg.

Wannes Vlaeminck (15) behaalde 2 keer goud met de mannen 4, een keer zilver en brons. Na het WK hopen de Belgen even goed te doen op de Wereldspelen. Die vinden in juli plaats in het Amerikaanse Birmingham.