Wanty-Groupe Gobert stuurt 2 West-Vlamingen naar Tour

Zeven renners zijn zeker van hun deelname aan de 104de Ronde van Frankrijk voor Wanty-Groupe Gobert, de eerste ooit voor onze ploeg. Die zeven renners zijn Frederik Backaert, Thomas Degand, Guillaume Martin, Marco Minnaard, Yoann Offredo, Guillaume Van Keirsbulck en Pieter Vanspeybrouck.

"We hebben onze selectie gemaakt op basis van renners die capabel zijn om drie weken vol te houden. We nemen renners mee voor alle terreinen. Guillaume Martin en Thomas Degand mikken op de bergritten, zoals in de Dauphiné waar de ploeg een magnifieke prestatie leverde. Guillaume Van Keirsbulck wordt hopelijk onze man voor de tijdritten. Pieter Vanspeybrouck sprintte in de top 20 in de Dauphiné, en we proberen nog beter te doen in de Tour."