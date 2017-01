Waregem klopt Boechout in topper

BS Waregem, de leider in de top division men 1, ontving gisteravond Boechout, de nummer drie van het klassement. Waregem won met 93-70, een stevige eindscore.

Waregem leed in Boechout één van zijn weinige nederlagen dit seizoen en was dus gebrand op revanche. Gevolg: de mannen van coach Olivier Foucart speelden een dijk van een wedstrijd. Halverwege stond het al 50-29 voor Waregem. De ploeg van Foucart bleef doorstomen en als de buit al lang binnen was, kon Boechout de kloof nog wat verkleinen tot 93-70.

Veel tijd om te rusten is er niet. Vrijdagavond al staat de volgende wedstrijd op het programma. Waregem moet dan op bezoek bij Port of Antwerp Giants B.