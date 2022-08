Morgen beleeft de Waregemse renbaan opnieuw haar absolute hoogdag met Waregem Koerse. Dat kan je opnieuw live bekijken bij ons, vanaf tien over drie.

Het wordt zonder twijfel een speciale editie want Waregem Koerse viert morgen zijn 175e verjaardag. Als je zelf niet op de renbaan raakt, dan zit je bij ons op de eerste rij. Ann-Sofie in opnieuw onze gastvrouw in Waregem. Met een speciale verjaardagsparade en de Groote Steeple Chase als klapstuk.

Vanaf tien over drie dus, op TV en online: Waregem Koerse

