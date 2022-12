Jozef Lazou uit Desselgem bij Waregem is in Orlando, in de Verenigde Staten wereldkampioen gewichtheffen geworden. Een huzarenstukje, zeker als je weet dat Jozef straks 81 jaar wordt.

Jozef Lazou doet al bijna 60 jaar aan gewichtheffen, in z’n topjaren stak hij vlot 145 kilogram in de lucht. Nu is dat wat minder, maar in zijn categorie is Jozef nog altijd top.

Dat bewijst hij door z’n gouden medaille nu, en hij stond ook al eerste op de wereldranglijst. Op het wereldkampioenschap is Jozef trouwens niet alleen deelnemer, hij is er ook actief als scheidsrechter.