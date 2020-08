Waregemse Jonas Rickaert pakt de bloemen in Dwars door het Hageland

De 26-jarige Rickaert trok met de Nederlandse medevluchter Nils Eekhoff naar de meet. Na 187 kilometer had de renner van Alpecin-Fenix nog overschot op de Citadel van Diest, Eekhoff bolde enkele tellen later over de finishlijn. Rickaerts ploegmaat Gianni Vermeersch vervolledigde het podium.

Dwars door het Hageland was de eerste Belgische UCI-koers sinds de corona-onderbreking.

Op de erelijst van de Vlaamse Strade Bianche volgt Rickaert Kenneth Vanbilsen op.