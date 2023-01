Warlop heeft nieuw team beet en zal bij Soudal Quick-Step Devo Team youngsters bijstaan

Warlop kroonde zich eind vorig jaar in Bredene tot de nieuwe Belgische kampioen in het strandracen. Maar na het in elkaar storten van zijn Franse wegteam B&B Hotels-KTM was het onzeker wat de toekomst bracht. Het Soudal Quick-Step Devo Team, waar jonge wielrenners voor het echte werk worden klaargestoomd, werpt nu een reddingsboei.

"Jordi Warlop is een ervaren renner die voor verschillende teams van hoog niveau heeft gereden", klinkt het bij de Belgische ploeg. "Een valpartij halverwege 2022 maakte een einde aan zijn seizoen. Nu Jordi weer helemaal fit is, zal Soudal Quick-Step Devo zijn ervaring gebruiken om enkele van de jongere renners van de ploeg te begeleiden en uitkijken naar enkele sterke prestaties."

Warlop kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur. "Ik ben echt enthousiast. Ik ben opgegroeid en woon nog steeds in West-Vlaanderen, dus ik weet wat het betekent om voor Soudal Quick-Step te rijden. Ik kijk ernaar uit om enkele van de jongere renners in de ploeg te helpen, maar ook om mijn goede conditie te bewijzen en te laten zien dat ik volledig hersteld ben van mijn valpartij."