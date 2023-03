Warre Vangheluwe wint YCC

Ook de beloften reden hun Bredene-Koksijde, en daar was de overwinning voor Warre Vangheluwe van Soudal-Quick.step.

De Youngster Coast Challenge kende een topbezetting, met de beste Belgische ploegen, maar ook internationale toppers-in-spe aan de start in Bredene, 144 in totaal. Het ging snoeihard bij de beloften, met een gemiddelde snelheid van 46,6 km per uur.

Twee man konden uiteindelijk spurten voor de zege. Warre Vangheluwe uit Meulebeke haalde het voor die andere West-Vlaamse topper, Alec Segaert, Soudal-Quick.Step voor Lotto-Dstny dus. Gianluca Pollefliet, ploegmaat van Segaert, mocht mee op het podium in Koksijde. Jelle Harteel werd in zijn thuisgemeente tiende.