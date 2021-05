Quinten Bossche is weer thuis in Oostende na het behalen van de wereldtitel in het jetskiën, in Thailand.

Bossche behaalde al z’n 16de wereldtitel, en het was veruit de belangrijkste. Anderhalf jaar geleden was Quinten bijna z’n been kwijt, na een crash tijdens een opwarming in Amerika. Leven zonder pijn lukt niet meer, z’n sport houdt hem letterlijk en figuurlijk op de been.