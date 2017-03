Wedstrijdverslag en reacties vanavond in Sport West

"We hebben goed werk verricht dit seizoen"

De ontgoocheling na de nederlaag tegen Antwerp was groot bij Roeselare. Maar bij bestuur en staf was er ook het besef dat SV Roeselare wel een meer dan uitstekend seizoen neerzette en dat toch compleet onverwacht.

Vorig seizoen haalde Roeselare sportief eerste klasse B niet omdat het pas negende eindigde. Maar WS Brussel kreeg geen licentie en zo mocht Roeselare dit seizoen dan toch profvoetbal blijven spelen. Roeselare had net voor het begin van de competitie amper één speler op de loonlijst. Het was een heel moeilijke start dit seizoen. Daarom klinkt ook veel trots in de woorden van het bestuur en de trainersstaf. Heel schiervelde ziet de toekomst positief tegemoet.

Roeselare zal nu aantreden in Play-off II, met hopelijk enkele mooie confrontaties met eersteklasseploegen. En in theorie is zelfs Europees voetbal nog mogelijk.