Week van de waarheid voor Belgian Cats

Zware tegenstander

Eerste tegenstander donderdagavond is Canada, een ervaren ploeg waartegen de Cats direct op hun best moeten zijn. Kim Mestdagh: "Veel speelsters spelen in de WNBA en er zijn er ook die in Europa spelen. Ik speel er ook tegen in Frankrijk, een paar in Rusland. Het is een ploeg met heel veel talent en gestalte. Het wordt een zware taak voor ons."

Oostende is dus de ideale tussenstop richting Tokio 2020. Twee van de drie wedstrijden winnen en de buit is zo goed als binnen.