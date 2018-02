Jitse is 22 jaar jong en 1m83 groot. Ze trad vroeger ook al aan voor Volley Haasrode Leuven en Fixit Kalmthout. Jitse woont in Aarschot en is afkomstig van Leuven. Hermes is al een tijdje erg actief op de transfermarkt na het aantrekken van Jasmien Biebauw, Amber de Tant, Lynn Blenckers, Celine Platteeuw en nu dus Jitse Verbinnen. De kustploeg, momenteel Europees nog actief in de kwartfinale van de Europese Challenge Cup is dan ook bijzonder ambitieus.