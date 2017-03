Weer pech voor Vandoorne: 18e tijd in kwalificaties

"Ik had een probleem met de brandstofdruk in Q1 en daardoor moest ik mijn eerste twee pogingen staken, want de motor had te weinig power. Dat was jammer want na de derde oefensessie ging het de goeie kant uit en had ik veel vertrouwen", legt Vandoorne uit op de website van zijn team. "Het is altijd moeilijk wanneer je slechts een kans krijgt om een tijd neer te zetten. Je kan immers geen risico's nemen en je moet echt zorgen dat je iets in handen hebt."

De technische problemen aan de McLaren blijven dus voor kopbrekens zorgen. Toch probeert Vandoorne het positieve te onthouden. "We hebben dit weekend een paar goeie stappen vooruitgezet. Fernando (Alonso, die de dertiende tijd reed) en ik voelen ons meer op ons gemak in de wagen, en dat vertrouwen zorgt ervoor dat je iets meer kan doorduwen. Uiteraard ligt er nog heel wat werk op de plank, maar we kunnen ook positieve zaken meenemen uit het potentieel dat we dit weekend al gezien hebben. Ik denk dat we morgen een goede race kunnen afwerken."

De GP van Australië, de openingsmanche van het WK, start zondagmorgen om 7u Belgische tijd op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) vertrekt vanuit polepositie.