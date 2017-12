Weer zuur puntenverlies voor Cercle

Cercle Brugge en Union moeten hun match afwerken op een slechte grasmat. Na een kwartier spelen, maakt Union het openingsdoelpunt. Cercle Brugge gaat daarna op zoek naar de gelijkmaker, en na een halfuur slaagt de Vereniging daar ook in. Rodas maakt de 1-1. Even later mist de thuisploeg zelfs de kans op de 2-1.

Twee keer rood

Vercauteren brengt Union in de 58ste minuut opnieuw op voorsprong. Cercle Brugge knokt zich toch weer in de match en in de 85ste minuut maakt Delacourt gelijk. In de slotminuten valt Union na twee rode kaarten met zijn negenen. Toch kan Cercle daar geen gebruik van maken om de match alsnog naar zich toe te trekken. De match eindigt in 2-2. Cercle staat in de tweede periode van eerste klasse B nu voorlopig vierde.