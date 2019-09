Wereldbeker veldrijden: Iserbyt verrast zichzelf

"Ik kan nog niet geloven dat ik twee crossen in de Wereldbeker gewonnen heb", reageerde Eli Iserbyt uit Bavkhove na zijn zege in Waterloo. "Ik was al blij met mijn zege vorige week. Dat ik nu een tweede overwinning pak, komt ook voor mij als een complete verrassing."

"Toen ik viel, dacht ik dat het volledig over was en dat ik zou rijden voor een tweede plaats. Van mijn broer hoorde ik in de materiaalpost dat Toon Aerts niet zo fris meer was en daar putte ik moed uit. Ik kwam snel terug en wou meteen op en over hem heen gaan. Dat lukte. Ik had me voorgenomen er een stevig tempo op na te houden en te versnellen in de slotronden. Er zat immers nog wat energie in de tank."

"Bij de passage aan de brug zag ik dat het beste eraf was bij Toon. Ik hoorde ook dat ik 20 seconden voorsprong had. Ik bleef vol doorgeven, maar maakte hierdoor wat foutjes. Het was op dit parcours ook niet gemakkelijk om het juiste spoor te vinden en te houden. Het leek misschien alsof ik veel risico nam, maar dat was niet zo. De fiets koos gewoon zijn eigen weg."