Wereldkampioen De Smet wint duatlon Kortrijk

Thibaut De Smet leeft op een wolk. Hij haalde deze maand zowel goud bij de beloften en elite op de crossduatlon, als bij de beloften op de korte afstand.

Ook in Kortrijk overklaste hij zijn tegenstand. Halverwege het fietsonderdeel heeft hij al een comfortabele voorsprong van 40 seconden op achtervolger Guust De Smul te pakken. Jongere broer Nicolas ligt dan al enkele minuten achter. Daarna mag hij in de afsluitende drie kilometer lopen al beginnen genieten van zijn overwinning.

In de namiddag was Brecht Van Vooren de beste in de triatlon in Kortrijk.