Wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch topt affiche Kasteelcross

Met de Kasteelcross van Zonnebeke staat zaterdag de voorlaatste Exact Cross van het seizoen op het programma. Naast Belgisch kampioen op de weg Tim Merlier en Gerben Kuypers, dit seizoen al winnaar in Essen, is wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch de publiekstrekker.

Vermeersch heeft er net een ploegstage met Alpecin-Deceuninck opzitten, ter voorbereiding van zijn klassieke voorjaar op de weg. "De Omloop Het Nieuwsblad is mijn eerste wegwedstrijd", legde hij uit. "De Kasteelcross van Zonnebeke kan er dus zeker nog bij. In het verleden was deze wedstrijd meestal moeilijk in mijn kalender in te passen. Dit jaar kan het wel omdat ik pas voor het Wereldbekercircuit. Noem de Exact Cross in Zonnebeke trouwens gerust een halve thuiswedstrijd. Ik woon er amper 15 kilometer van en mijn vriendin geeft les in de plaatselijke gemeenteschool. Aan motivatie zal het mij niet ontbreken."

De concurrentie lijkt zaterdag van Tim Merlier, Gerben Kuypers, Vincent Baestaens en Ryan Kamp te komen. "Het is moeilijk in te schatten of ik hen kan kloppen", aldus Vermeersch. "De vorm op zich is goed. Maar dat volstaat tegenwoordig niet meer om de concurrenten die meer cross-specifiek getraind hebben te kloppen. Ik ga in elk geval het beste van mezelf geven om mijn crosscampagne met een positief gevoel af te sluiten."

Bij de vrouwen komt het wellicht tot een duel tussen Marion Norbert Riberolle en Denise Betsema. Riberolle werd afgelopen zaterdag nog tweede op het BK in Lokeren en pakte maandag in Otegem de zege. De Nederlandse Betsema vulde daar de laatste podiumplaats in.