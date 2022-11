Wereldkampioenschap Cyclocross voor amateurs in Vichte

In Vichte werd gisterenavond het wereldkampioenschap Cyclocross voor liefhebbers gereden. Onbekende namen die het veld induiken, maar wel één grote bekende die altijd aanwezig is: het enthousiasme voor het veldrijden.

Één ding is zeker: de Vlaming is verzot op veldrijden. Want ook bij deze wedstrijd voor liefhebbers is er een grote opkomst. De amateurs krijgen een mooi parcours voorgeschoteld op en rond de 7 heuveltjes in Vichte. Er zijn trapjes, een zandstrook en ook een diepe geul, waar sommigen beslissen om toch liever even af te stappen.

Het hoogtepunt ligt bij de passage door de feesttent. De balkjes zorgen altijd voor spektakel en als je die dicht bij het publiek brengt, dan is het smullen voor de supporters. En dat allemaal onder kunstlicht.

Kortom een feest voor iedereen die van het veldrijden houdt. En wie wint, waant zich dan nog eens echt wereldkampioen, al is het dan bij de amateurs.