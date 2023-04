Wereldtop aanwezig op Internationaal Paastornooi rolstoelbasket in Blankenberge

In Blankenberge vond zondag het Internationaal Paastornooi rolstoelbasket plaats. Zes van de beste landen in de wereld kunnen er zich voorbereiden op het komende WK in Dubai eind juni.

Het paastornooi bestaat al sinds 2014 en is de place to be voor de beste internationale rolstoelbasketters. Dit jaar zorgen Australië, Canada, Groot-Brittanië, Italië, Turkije en Nederland voor heel wat spektakel. Rolstoelbasketbal is een zeer technische sport, heel wat toppers trainen al van toen ze nog kind waren. Voor trainers is het vaak rekenen wie wel en wie niet mag spelen. Wie aan rolstoelbasket doet, moet tegen een stootje kunnen. Het is alvast de ideale gelegenheid om de sport in de the picture te plaatsen.