Wereldtop paralympische dressuur in Waregem

Quadrille verzamelt dit weekend de wereldtop van de paralympische dressuur in Waregem.

96 ruiters met een fysieke beperking uit 22 landen strijden voor kwalificatie voor de Paralympische Spelen van Tokio 2020 en het Europees Kampioenschap in Rotterdam deze zomer. De Belgen deden het in de teamtest uitstekend, met eerste plaatsen voor Manon Claeys en Ciska Vermeulen, en dan was Michele George er nog niet eens bij.